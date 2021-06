Paca : le maintien de l'écologiste Jean-Laurent Felizia au second tour fait des vagues

Arrivé troisième au premier tour des régionales de ce dimanche 20 juin, Jean-Laurent Felizia, tête de liste écologiste en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), refuse ce lundi matin de se retirer pour faire barrage au Rassemblement national. Une démarche qui fait grincer des dents dans les instances dirigeantes d'EELV, mais aussi plus largement au sein de la classe politique.

«Je ne reculerai pas. Le sursaut républicain vaut mieux qu’un front républicain qui efface les écologistes et la gauche de tout le paysage politique régional», s'est défendu Jean-Laurent Felizia, ce lundi matin sur franceinfo, pour expliquer sa position.

Mais en Paca, région où Thierry Mariani (Rassemblement national) est arrivé en tête avec 36,98 % des voix, devant la liste LR de Renaud Muselier (31,91 %), cette détermination apparait au mieux (au RN) comme du courage politique, au pire (chez LR et EELV) comme de l'entêtement insensé. De fait, Jean-Laurent Felizia apparaît, avec son score de 16,89 %, comme un authentique faiseur de roi.

Julien Bayou vent debout

Sans surprise la charge la plus lourde est venue de son propre camp. Julien Bayou, le chef de file d’EELV, a ainsi prévenu que «le risque Front national est trop élevé (en Paca)» et appelé «de nouveau à faire barrage». Puis, interrogé par plusieurs médias pour savoir si les Verts pourraient aller au-delà en excluant Jean-Laurent Felizia, Julien Bayou a dit et répété «qu'il (le) sera, bien sûr, avec toutes les conclusions qui doivent être tirées».

«Pour nous écologistes, il n'est pas question de faire de Paca, de fait, la première région qui échoirait au Rassemblement national», s'était de son côté alarmée plus tôt la porte-parole des écologistes, Eva Sas.

Même son de cloche du côté des Républicains à commencer par Renaud Muselier, bien sûr, et jusque dans la majorité LREM où Stanislas Guerini, patron de La république en Marche, a estimé ce lundi matin que ce maintien constituait un «manque criant de responsabilité, dans une élection ou le risque de l’extrême-droite est avéré».

Le RN approuve

Sans surprise, du côté du Rassemblement national, on se félicite au contraire largement du maintien de Jean-Laurent Felizia. Julien Odoul, tête de liste du RN en Bourgogne-Franche-Comté, a ainsi estimé que son homologue en Paca, Thierry Mariani, avait «de bonnes chances» de l’emporter, avant d'ajouter qu'il n'y avait, selon lui, «aucune raison» que le candidat écologiste se retire.

Louis Alliot, maire RN de Perpignan, a, lui, approuvé sur France 2 le choix du candidat de gauche de ne pas se retirer. «Ces fronts républicains, les Français n’en peuvent plus. J’espère bien qu’en Paca, ça ne fonctionnera pas».

Autant de prises de paroles prouvant combien, en Paca, la situation est fébrile. Reste que, dans tous les cas, la fin du suspense aura lieu au plus tard demain soir. Alors que partout dans le pays les tractations ont commencé pour déterminer si des listes vont fusionner ou se retirer, les accords doivent dans tous les cas être déposés au plus tard ce mardi 22 juin à 18 h.