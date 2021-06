Régionales en Île-de-France : Manuel Valls appelle à ne pas voter pour la liste d'union de la gauche

Manuel Valls a appelé, sur Twitter, à ne pas voter pour la liste d'union de la gauche de Julien Bayou, incluant La France Insoumise, dimanche au second tour des régionales en Ile-de-France.

«Pas une voix pour cette alliance avec la France Insoumise», a tweeté l'ancien Premier ministre socialiste, qui était parti tenter une carrière politique à Barcelone, d'où il est originaire. «Il y a des gauches irréconciliables et l’alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon est une faute politique et morale», a-t-il écrit, retweetant le photomontage posté par Julien Bayou, fier de son alliance avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar.

Pas une voix pour cette alliance avec la France Insoumise. Il y a des gauches irréconciliables et l’ alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon est une faute politique et morale. https://t.co/mhA87e9OIY — Manuel Valls (@manuelvalls) June 22, 2021

La fusion des trois listes de gauche en lice aux régionales en Ile-de-France a été scellée lundi autour de l'écologiste.

Jean-Luc Mélenchon attaque Manuel Valls

Une remarque qui n'a pas été du goût de Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié hier de «post-franquisme» la position de Manuel Valls, en référence à la période d'avènement de la démocratie qui a suivi la dictature de Franco en Espagne (1939-1975). Piqué, Manuel Valls a répondu, toujours sur Twitter : «Hier nazi..aujourd’hui post franquiste..il y a donc du progrès..inutile de polémiquer avec cet esprit perdu».

«Il y a la gauche et il y a Manuel Valls. Les deux sont irréconciliables», a de son côté lancé Clémentine Autain.