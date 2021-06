Covid-19 : Tout savoir sur la vaccination «réactive», cette nouvelle stratégie face aux variants

Face à l’émergence de nouveaux variants du coronavirus, la Haute autorité de santé a préconisé, dans son dernier avis paru jeudi 18 juin, la mise en place de la vaccination dite «réactive» plutôt qu’en «anneaux».

La vaccination «en anneaux» était préconisée jusqu'à aujourd'hui. Elle consiste à vacciner les contacts (1er anneau ou contact de première génération) ainsi que des contacts de contacts (2e anneau) d’un cas confirmé positif au Covid-19.

Pour que cette stratégie soit efficace, plusieurs conditions doivent être prises en compte, comme les délais du taux d'incubation et d’infectiosité du virus, mais aussi les délais d'apparition de l'immunité protectrice une fois la première dose injectée, détaille Ouest France.

#Communiqué | #COVID19 Face aux variants émergents, la HAS préconise une vaccination réactive (en cours d’expérimentation)



Vacciner rapidement l'ensemble de l'entourage (foyer, lieu de travail, école...) de la personne infectée par un variant



https://t.co/8kgpTp1Zne pic.twitter.com/vSGAQJxPhF — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) June 21, 2021

La vaccination «en anneaux» trop lente contre les variants

Avec l'apparition de nouveaux variants comme le variant Delta, la HAS recommande finalement de passer à une stratégie réactive, car le taux de contagiosité est beaucoup plus élevé que la «souche originelle» du Covid-19. Le variant Delta serait en effet 60 % plus contagieux que le variant Alpha (dit anglais) et représente aujourd’hui 10 % des contaminations en France.

La stratégie vaccinale «en anneaux» serait donc trop lente contre les variants. La HAS explique en outre que la «la stratégie de vaccination en anneaux apparaît peu pertinente du fait de la durée courte d’incubation (cinq jours en moyenne) et d’une protection vaccinale qui débute environ douze jours après l’injection du vaccin».

Une vaccination très rapide et très large

La vaccination réactive vise à vacciner «très rapidement» et très largement autour d’une personne positive à un variant préoccupant, dès que ce dernier est identifié grâce au séquençage. Cette stratégie est destinée notamment à «l'ensemble des individus du foyer du cas détecté, des personnes à son lieu de travail, de l'école ou de l'université». En cas de cluster, tout un quartier ou tout un établissement scolaire peuvent ainsi être vaccinés pour casser les chaînes de transmission.

A savoir que pour que le processus soit pleinement efficace, le schéma vaccinal doit être complet. La HAS appelle à privilégier l’utilisation des vaccins à ARN, car Pfizer-BioNtech et Moderna offrent une meilleure efficacité à la première dose et une protection vaccinale plus précoce qu’AstraZeneca et Janssen. Pour ceux ayant déjà reçu leur première dose, la HAS préconise l’injection d’un ARN messager en seconde dose.