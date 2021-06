Régionales en Hauts-de-France : Xavier Bertrand largement en tête au second tour

Xavier Bertrand vers une réélection dans un fauteuil ? C'est ce que laisse entrevoir un sondage OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 25 juin, selon lequel le président sortant des Hauts-de-France arrive largement en tête des intentions de vote pour le second tour des élections régionales qui a lieu ce dimanche.

Le candidat, soutenu par Les Républicains (LR) et l'UDI, recueillerait ainsi 53 % des voix, loin devant les deux autres listes qualifiées pour le second tour. Sébastien Chenu, pour le Rassemblement national (RN), rassemblerait, lui, 26 % des suffrages, tandis que la liste d'union de la gauche (EELV, PS, PCF, LFI) de Karima Delli en récolterait 21 %.

Le candidat déclaré à la présidentielle 2022 bénéficierait à plein du report des voix des listes éliminées au premier tour. Par rapport à son résultat de dimanche dernier, il gagnerait 12 points, contre 2 seulement pour les candidat RN et de la gauche.

Soutenu par les électeurs LREM

Selon ce sondage, réalisé auprès d’un échantillon de 1.035 personnes inscrites sur listes électorales dans les Hauts-de-France (issu d’un échantillon de 1.122 personnes représentatif de la population régionale âgée de 18 ans et plus), l'ancien ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy profiterait notamment du soutien apporté par La République en marche (LREM), dont la liste, menée par Laurent Pietraszewski et Eric Dupond-Moretti, a été éliminée au premier tour (9,1 %).

Les sympathisants du parti présidentiel sont 73 % à déclarer vouloir voter pour Xavier Bertrand. Ce dernier profite également d'une forte assise chez les plus âgés : 73 % des 65 ans et plus comptent voter pour lui, et 57 % des 50-64 ans.

A noter que les électeurs sondés sont très majoritairement sûrs de leurs choix (environ 90 %, quelle que soit la liste choisie). Quant à l'abstention, elle devrait encore être extrêmement élevée dans les Hauts-de-France. Selon ce sondage OpinionWay, seuls 34 % des sondés disent vouloir aller voter. C'est légèrement plus qu'au premier tour, lors duquel 32,8 % des électeurs de la région s'étaient déplacés.