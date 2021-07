Renaud Muselier s’apprête à rempiler pour six ans à la tête de la région

C’est à 9h ce vendredi que l’assemblée plénière d’investiture de la région Paca se réunira à l’hôtel de région, à Marseille, afin d'élire son président Renaud Muselier pour un nouveau mandat de six ans. La tête de liste LR dispose de la majorité absolue avec 84 sièges sur 123, contre 39 pour le RN, au sein de l’hémicycle régional.

En dépit de mauvais sondages et de vents contraires au sein de sa propre famille politique sur la stratégie adoptée, le petit-fils de l’amiral Emile Muselier – premier officier de marine à avoir rejoint le général de Gaulle à Londres en 1940 – a tenu bon la barre en s’imposant très largement face à son concurrent du RN, Thierry Mariani (56,48 % contre 43,52 %) lors du second tour des régionales, dimanche dernier.

Ce médecin père de quatre enfants, fils d’un couple de résistants, doit notamment sa victoire à la stratégie de rassemblement qu’il a souhaité incarner en nouant un accord avec La République en marche dès le premier tour et en profitant du retrait de la liste de l’union de la gauche et des écologistes de Jean-Laurent Félizia qui avait officiellement appelé, tout comme l’écologiste niçois Jean-Marc Governatori, à voter pour le sortant afin de faire barrage au RN.

La gauche et les écologistes dans l'attente

En échange, Renaud Muselier s’est «engagé» à créer un «comité» d’une vingtaine de membres permettant de représenter les neuf formations politiques de gauche et écologistes réunies au sein du Rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Félizia. Ce comité pourra se réunir à l’hôtel de région avant chaque assemblée plénière et chaque commission permanente et pourra à chaque fois «proposer deux délibérations, un vœu et une motion», qui seront concrètement déposés par le président du groupe LR ou un membre de l’exécutif régional.

Avant le second tour, Renaud Muselier avait également bénéficié d’un soutien de poids au sein de sa famille politique, celui de l’ex-chef de l’Etat Nicolas Sarkozy, mais aussi de Bernard Tapie et de l’ancien président de la république (PS) François Hollande.

En Paca, le duel entre Renaud Muselier et Thierry Mariani a fait augmenter la participation de plus de 4 points (62,2 % d’abstention au second tour, contre 66,3 % au premier), expliquant en partie le large succès du président sortant.

La présidence de la région lui avait été cédée par Christian Estrosi qui était redevenu maire de Nice, en 2017, aprés sa large victoire face la fronstiste Marion Maréchal-Le Pen. Le socialiste Christophe Castaner, arrivé troisième, s'était désisté pour faire barrage au FN.