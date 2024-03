Nuage de sable du Sahara : la région PACA et deux départements placés en alerte pollution aux particules fines

Le Sud-Est de la France a été envahi ce samedi par d’épais nuages de poussières et de sable provenant du Sahara et d’Afrique du Nord. La région PACA ainsi que les départements de l'Hérault et du Gard ont été placés en alerte pollution aux particules fines.

Un nuage qui fait des dégâts. Ce samedi, le sud-est de la France est touché par un épisode de pollution aux particules fines suite au passage d'épais nuages de poussières et de sable provenant du Sahara et d'Afrique du Nord. Une situation qui a obligé les autorités à prendre des mesures. La région PACA ainsi que les départements de l'Hérault et du Gard ont été placés en alerte pollution, ont annoncé les préfectures de la région PACA et de l'Hérault.

#AlertePollution | Samedi 30 mars 2024, le préfet du #Var déclenche la procédure d’alerte de niveau 2 pour #pollution de l’air aux particules fines, liée à l'épisode de particules désertiques.



Cette pollution devrait prendre fin le dimanche 31 mars avec l'arrivée de la… pic.twitter.com/5OM0bXj22T — Préfet du Var (@Prefet83) March 30, 2024

Cette situation devrait perdurer toute la journée de samedi avant une amélioration demain, dimanche, avec des orages prévus dans le sud de la France, qui devrait faire disparaître le nuage.

«Le passage d'une masse d'air chargée en particules désertiques est observé depuis vendredi et se poursuit aujourd'hui samedi sur une grande partie du littoral méditerranéen. Ces particules s'ajoutent aux embruns marins, formés par les conditions météorologiques très venteuses sur le littoral. Ces phénomènes naturels entraînent une hausse importante des concentrations de PM10», a précisé la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.

DES RECOMMANDATIONS POUR «PROTÉGER VOTRE SANTÉ»

Certaines activités sont à éviter pour ce samedi : «Réduisez vos activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions)», explique le préfet du Var dans un communiqué.

«En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. Si vous êtes sensible ou vulnérable, privilégiez les sorties les plus brèves, celles qui sollicitent le moins d’effort et évitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h)», ajoute le préfet du Var.

Pour éviter d'aggraver la situation, le préfet du Var invite les conducteurs de véhicules à «limiter leurs déplacements, en privilégiant le covoiturage et les transports en commun».

Cette procédure d’alerte à la pollution aux particules fines avait été déclenchée dès vendredi pour la Corse, où est prévue la persistance de l’épisode pour tout le week-end.