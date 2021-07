Baccalauréat : il rate son arrêt de train, il est conduit à l'examen par un taxi puis des gendarmes

Une invraisemblable chaîne de solidarité. Après avoir raté son arrêt de train à Reims (Marne) pour y passer son épreuve de français du baccalauréat, un lycéen parisien a reçu mardi l'aide de la SNCF, d'un chauffeur de taxi puis de gendarmes pour arriver à l'heure à l'examen.

Trop concentré sur ses fiches de révision, l'adolescent, prénommé Alexandre, oublie de descendre à Reims, relate France Bleu Sud Lorraine. Après s'être aperçu de son erreur, celui-ci va trouver un contrôleur pour lui expliquer la situation.

Ni une ni deux, l'agent alerte la gare de Nancy (Meurthe-et-Moselle), soit le prochain arrêt prévu du train, pour qu'elle mette à disposition du jeune homme un taxi. Une course de 250 km, au prix de 450 euros, offerte par la SNCF, dans le cadre de son dispositif «SNCF Exams», destiné à accompagner les candidats au bac et au brevet vers leurs centres d'examen.

Arrivé à Nancy, un chauffeur de taxi, Boudriss Ben Abba, prend en charge le lycéen paniqué. Touché par son histoire, le conducteur s'autorise quelques libertés avec le code de la route, appuyant sur le champignon pour permettre à Alexandre d'arriver à temps à l'oral de français. «Je voyais le gamin comme mon fils, c'est un sentiment familial qui primait», témoigne-t-il pour France Bleu.

Des gendarmes compréhensifs

Cete folle course contre la montre est stoppée par les gendarmes à une cinquantaine de kilomètres de Reims. Ils arrêtent la voiture après l'avoir repérée en excès de vitesse. Boudriss Ben Abba ne se démonte pas et présente la situation aux militaires. Compréhensifs, ils décident de prendre en charge eux-mêmes le lycéen et de le conduire à toute vitesse jusqu'au centre d'examen, situé au lycée Saint-Joseph de Reims.

Un geste qui a permis à l'adolescent parisien d'arriver à l'heure. Reste à savoir désormais s'il a réussi son examen. C'est ce que voudrait savoir le chauffeur de taxi. «J'aimerais bien avoir des nouvelles de ce jeune homme», confie-t-il à L'Union. «J’espère d’ailleurs qu’il aura son bac avec mention très bien vu tout ce que l’on a fait pour lui !»