Rassemblement national : Marine Le Pen réélue présidente

Marine Le Pen a été réélue ce dimanche 4 juillet à la tête du Rassemblement national.

Une formalité pour celle qui entame désormais son quatrième mandat, puisqu'elle n'avait aucun concurrent.

Selon les résultats du scrutin dépouillé jeudi et proclamés ce dimanche, la dirigeante d'extrême droite, à la tête du RN depuis 2011, a été élue à 98,35% des voix des adhérents (1,22% d'entre eux ont voté blanc, et il y a eu 0,43% de bulletins nuls). Mais le parti n'a pas donné le nombre d'inscrits.

Le Rassemblement national tient ce week-end à Pergignan son congrès, une semaine après le second tour des régionales, qui a marqué un important échec du parti, incapable de remporter la moindre région.

Ce rendez-vous sera donc l'occasion pour la présidente réélue de remotiver ses troupes et ses électeurs, à un an d'une présidentielle qui pourrait une nouvelle fois la voir affronter Emmanuel Macron au second tour.