Depardieu, Brassens, Zidane... Ils ont réussi sans le bac

Les résultats du baccalauréat 2021 seront connus ce mardi 6 juillet. Des notes d'autant plus attendues après une année scolaire marquée par la crise sanitaire.

Pour la plupart des Français, le baccalauréat est un passage obligatoire de la scolarité, un diplôme nécessaire à la réussite. Pourtant, de nombreuses personnalités sont parvenues à se frayer un chemin vers la réussite professionnelle, artistique ou sportive sans l'obtention de ce précieux sésame.

Fabrice Luchini

Fabrice Luchini a arrêté les études à 13 ans pour devenir apprenti coiffeur dans un salon de l’avenue Montaigne, avant d’être repéré par le réalisateur Philippe Labro à 18 ans.

Zinédine Zidane

Zinédine Zidane a intégré l’AS Cannes à 15 ans avant d’entamer sa carrière professionnelle à 16 ans, lui laissant peu d’occasions d’aller en cours…

François Pinault

L'homme d'affaires François Pinault, ancien président du groupe Kering (anciennement Pinault-Printemps-Redoute) et parmi les 50 plus grandes fortunes mondiales, témoigne d’un certain mépris pour les diplômes. D’ailleurs, il a quitté l’école à 16 ans, deux ans avant son bac.

Jean-Paul Gaultier

Le célèbre styliste Jean-Paul Gaultier a été embauché à 18 ans par le couturier Pierre Cardin. C’est donc sans baccalauréat que l’homme à la marinière a entamé sa carrière.

Gérard Depardieu

L’acteur Gérard Depardieu a quitté l’école à l’âge de 13 ans et enchaîne les petits boulots avant de se rendre à Paris pour suivre des cours de comédie.

Michel Drucker

Michel Drucker a quitté le domicile familial à 17 ans, sans avoir passé le bac, malgré une famille où l’excellence dans les études est de rigueur.

Christian Estrosi

Le maire de Nice Christian Estrosi a abandonné le lycée avant de passer son bac afin de se consacrer à une carrière de pilote de moto, ce qui lui vaudra le surnom de «motodidacte».

Jamel Debbouze

Inscrit en BEP Force de vente, Jamel Debbouze n’a jamais décroché son diplôme puisqu’il n’est pas allé au bout de sa formation.

Diam's

Diam’s a renoncé à ses études pour se consacrer pleinement au rap. Elle a arrêté le lycée à la fin de son année de première.

Omar Sy

Omar Sy non plus n’a pas son bac. Un mois avant le fameux examen, il est invité au Festival de Cannes pour le Cinéma de Jamel. Il décide alors de tout plaquer pour lancer sa carrière avec Fred Testot.

George Brassens

George Brassens n’était pas un élève très studieux. Une des plus belles plumes de la chanson française a quitté l’école avant d’obtenir son diplôme.

André Malraux

Si André Malraux abandonne ses études secondaires à 17 ans, cela ne l’empêche pas de devenir ministre de la Culture, Prix Goncourt et d’entrer au Panthéon.

Emile Zola

Emile Zola a été recalé deux fois au baccalauréat. Mais pour le célèbre écrivain, pas besoin d’un diplôme quand on a un tel talent.