Baccalauréat 2019 : découvrez le calendrier des épreuves des séries générales

Pour le baccalauréat 2019, les lycéens de France métropolitaine passeront les épreuves entre le 17 et le 24 juin. Les résultats seront publiés le vendredi 5 juillet.

Voici en détail le calendrier des épreuves pour les séries générales.

POur la section ECONOMIQUE ET SOCIALE

Lundi 17 juin : philosophie (8h-12h) - français (14h-18h)



Mardi 18 juin : histoire-géographie (8h-12h)



Mercredi 19 juin : sciences (8h-9h30) - LV1 (14h-17h)



Jeudi 20 juin : sciences économiques et sociales (8h-12h ou 13h) / spécialité économique approfondie ou sciences sociales et politiques



Vendredi 21 juin : mathématiques (8h-11h) - LV2 étrangère (14h-16h) / LV2 régionale (14h-16h)

Pour la section littéraire

Lundi 17 juin : philosophie (8h-12h) - français et littérature (14h-18h)



Mardi 18 juin : histoire-géographie (8h-12h)



Mercredi 19 juin : sciences (8h-9h30) - LV1 (14h-17h)



Jeudi 20 juin : littérature (8h-10h)



Vendredi 21 juin : mathématiques (8h-11h) - LV2 étrangère (14h-17h) / LV2 régionale (14h-17h)



Lundi 24 juin : arts (épreuve écrite) (14h-17h30) / langues et cultures de l'antiquité : Grec (14h-17h) / langues et cultures de l'antiquité : Latin (14h-17h)

Pour la section scientifique

Lundi 17 juin : philosophie (8h-12h) - français (14h-18h)



Mardi 18 juin : histoire-géographie (8h-11h)



Mercredi 19 juin : LV1 (14h-17h)



Jeudi 20 juin : physique-chimie (8h-11h30)



Vendredi 21 juin : Mathématiques (8h-12h) - LV2 étrangère (14h-16h) / LV2 régionale (14h-16h)



Lundi 24 juin : Sciences de la Vie et de la Terre (14h-17h30) / Écologie, agronomie et territoires (14h-17h30) / Sciences de l'ingénieur (14h-18h)