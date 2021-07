Election présidentielle : Xavier Bertrand ne sera «pas candidat à une primaire» de la droite

Xavier Bertrand a partagé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2022 depuis longtemps déjà. Mais, ce mardi 6 juillet, le président de la région des Hauts-de-France a précisé son projet : il ne compte pas participer à la primaire de la droite.

Invité sur TF1, Xavier Bertrand a déclaré vouloir «rassembler les talents de la droite, avant d'ajouter qu'il «faudra rassembler plus largement». Pour autant, la primaire lui apparaît comme «une machine à perdre», pour laquelle il ne souhaite pas être candidat.

La primaire a été source de divisions. En 2017, les candidats à la présidentielle passés par une primaire ont été éliminés dès le premier tour. Ma responsabilité est de rassembler et de former la meilleure équipe possible. pic.twitter.com/YHUnOv8UN6

— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) July 6, 2021