Belgique : il obtient sa licence de physique... à 11 ans

Un vrai prodige des sciences. Laurent Simons, un jeune élève de 11 ans originaire d'Ostende, en Flandre (Belgique), vient de décrocher l'équivalent d'une licence de sciences physiques.

Depuis son plus jeune âge, le garçon cumule les records de précocité. Entré à l'âge de 4 ans en CP, il a fini en l'espace d'un an et demi l'ensemble des programmes de primaire. Après une scolarisation accélérée en collège-lycée, le jeune garçon a intégré l'université d'Eindhoven, aux Pays-Bas, en 2019. Suite à un désaccord d'emploi du temps avec la faculté, il a finalement terminé sa licence à Anvers (Belgique), tout en suivant simultanément des enseignements de niveau master.

Un master dès la rentrée

Né d'un père belge et d'une mère néerlandaise, Laurent Simons a grandi aux Pays-Bas, élevé par ses grands-parents. A la suite de ce premier succès universitaire d'exception, il entamera officiellement son master à l'occasion de la rentrée prochaine.

Le jeune homme rêve de mener des travaux en physique quantique, pour développer des organes artificiels et ainsi rallonger la durée de vie. «Je veux être capable de remplacer le plus de parties du corps possibles par des éléments mécaniques», a-t-il expliqué, au journal flamand Gazet van Antwerpen. Avec une déconcertante franchise, le jeune prodige a déclaré qu'il visait «l'immortalité». Son impressionnant QI a été évalué à... 145.