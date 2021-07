Paris : 16 balades au cœur de la Révolution Française

A la veille des commémorations du 14 juillet, la municipalité parisienne a lancé ce lundi une application dédiée à la Révolution Française. Celle-ci propose 16 balades disséminées dans Paris pour découvrir cet important épisode de l'Histoire.

«En partant de cette application «Parcours Révolution», l'idée est de se promener au gré de 16 parcours différents et de découvrir des choses un peu plus secrètes, moins visibles à l'oeil du passant», explique Laurence Patrice, l'adjointe à la mairie de Paris, chargée de la mémoire, qui souligne que la Révolution Française est un pan de l'histoire française «connu partout dans le monde».

Une centaine de sites répertoriés

Concrètement, plus d'une centaine de sites symboliques de la Révolution Française sont répertoriés sur l'application qui permet ainsi de déambuler au gré des ses envies, sachant – comme le souligne Laurence Patrice – qu'il est possible de se balader au sein d'un même quartier ou bien de choisir une thématique dont l'itinéraire vous mènera dans différents sites parisiens.

Et d'expliquer le principe : «sur l'application, ces 123 points d'intérêt sont marqués par des "clous", sur lesquels il faut cliquer pour avoir accès aux commentaires historiques, à la biographie d'un personnage par exemple».

Ce matin lancement du Parcours Révolution! Pr fêter le 14 juillet, téléchargez l’application et découvrez les 16 promenades de quartier qui témoignent de la #memoire & #histoire du @Paris révolutionnaire, ses lieux, ses secrets, figures connues ou oubliéeshttps://t.co/eTt806cIWz pic.twitter.com/jrwGgH5zbm — Laurence Patrice (@lau_patrice) July 12, 2021

Au total, 16 balades déclinées pour autant de quartiers sont proposées : dans les quartiers de la Bastille, de la Montagne Sainte-Geneviève, du parc Monceau, de la Chapelle Expiatoire, du Panthéon, de l'Île de la Cité et de la Conciergerie, du musée Carnavalet, de l'Odéon, des Catacombes, de la place de la Concorde, du Louvre et des Tuileries, du Palais Royal et enfin, de la Nation.

Des balades allant de 1,4 km à 5 km, qui comprennent chacune de 3 (quartier des Catacombes) à 13 points d'intérêt (quartier de l'Odéon ou du Palais Royal) à aller découvrir sur place.

Accessible à tous les publics

En projet depuis plus de 5 ans et développée par les services de la Ville de Paris, l'application est accessible à tous les publics, tout comme les informations qu'elle contient. «Tous les Parisiens sont visés, qu'ils soient connaisseurs d'histoire ou qu'ils se baladent en famille», estime Laurence Patrice qui assure que l'application est «ludique» et permet d'«apprendre plein de choses».

Autre public visé : les touristes. Pour cela, l'application est actuellement disponible en 5 langues (français, anglais, espagnol, italien et allemand) et pourrait bientôt être traduite dans d'autres langues. Enfin, l'adjointe a souhaité que ces parcours soient accessibles aux enseignants. Pour eux, un site dédié sur lequel «ils pourront trouver des fiches pédagogiques» pour «partir avec leurs élèves» et «faire ces parcours sur une thématique donnée».

«Les sites parisiens les plus touristiques sont marqués par cette histoire de la Révolution Française et nombre de révolutionnaires du 19e siècle se sont inspirés de cet épisode [...] On a la chance de pouvoir circuler dans Paris et se rendre où se sont passés ces événements», se réjouit l'adjointe chargée de la mémoire, qui a déjà prévu de lancer un nouveau projet autour des femmes qui ont marqué l'histoire, autour de «lieux symboliques» de la capitale.