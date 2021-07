Pass sanitaire : quels sont les nouveaux lieux concernés par son extension ?

Déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, ou dans les discothèques recevant plus de 50 personnes, le pass sanitaire sera bientôt étendu à d'autres lieux «de culture et de loisirs». Voici la liste complète des nouveaux établissements où il sera prochainement nécéssaire de le présenter.

Dès le 21 juillet, tous les rassemblements de plus de 50 personnes dans les lieux de culture et de loisirs pourront être maintenus mais uniquement pour participants de plus de 12 ans qui présenteront le pass sanitaire. Et ce même si l'événement se déroule en intérieur ou en extérieur.

Puis, à partir de début août, le pass sanitaire sera également obligatoire dans les lieux accueillant du public comme les cinémas, les théâtres ou encore les restaurants et les bars. Mais également dans les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux.

De même, ce document sera aussi nécessaire pour les voyages dans les trains et les avions, ainsi que les cars pour les déplacements de longues distances.

A noter que le pass sanitaire est un document (papier ou numérique) qui indique si vous êtes vaccinés. A défaut, il vous faudra présenter un test anti-Covid négatif de moins de 72 heures.