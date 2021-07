Covid-19 : voici le calendrier de l'extension du pass sanitaire

Afin de freiner une «reprise forte de l'épidémie», le président de la République a notamment annoncé lundi soir l’extension du pass sanitaire.

En vigueur depuis vendredi dans les lieux recevant plus de 1.000 personnes et les discothèques recevant plus de 50 personnes, le pass sanitaire (test covid négatif, attestation de vaccination ou test prouvant un rétablissement du Covid 19) sera étendu dès le 21 juillet dans les «lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes, pour les personnes à partir de 12 ans, a annoncé Emmanuel Macron.

«Début août», le pass sanitaire sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux; il sera également obligatoire pour voyager en avion, en train ou en autocar effectuant de longs trajets, comme dans les établissements médicaux (hôpitaux, maisons de retraite...). Cette extension à d'autres établissements recevant du public nécessite le vote d'une loi et sa promulgation.

Selon le ministère des Sports, les salles de sports devraient aussi être concernées par le pass sanitaire début août.

«pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner»

Le but assumé du gouvernement est d’«étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner», a expliqué le pensionnaire de l’Élysée.

Et «la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités encore, cet automne» sera posée, «en fonction de l'évolution de la situation», a déclaré le chef de l’Etat.

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé lundi la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Les personnes concernées «auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner» et après cette date seront mis en oeuvre «des contrôles et des sanctions», a-t-il précisé.

Suite à l’allocution présidentielle, environ 926.000 Français ont pris un rendez-vous de vaccination dans la soirée sur Doctolib.