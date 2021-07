Pass sanitaire : il sera effectif une semaine après la 2e injection en France

Au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la vaccination sera reconnue comme complète en France, dans le cadre du pass sanitaire « une semaine après l’injection de la deuxième dose, et non plus deux ». Une annonce faite lors du JT de France 2.

Néanmoins, le ministre a prévenu que ce n'était valable qu'en France. «Attention, au niveau de l’harmonisation européenne le travail reste à faire, donc actuellement pour voyager au sein de l’UE il faut être vacciné depuis deux semaines», a expliqué Olivier Véran.

De même, le ministre a annoncé que les adolescents de 12 à 17 ans sont invités à se faire «vacciner rapidement» mais sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août, dans les lieux où il sera exigé à partir du 21 juillet, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé Olivier Véran. «Nous avons identifié une solution concernant les adolescents de 12 à 17 ans, de manière à ne pas gâcher les vacances des familles. Pour eux le pass sanitaire s’appliquera dans tous les endroits où il s’applique, à compter du 30 août», a indiqué le ministre sur France 2.

Pour rappel, dès le 21 juillet, le pass sanitaire (test covid négatif ou attestation de vaccination) sera en vigueur dans les « leux de loisirs et de culture», comme les cinémas, rassemblant plus de 50 personnes, à partir de 12 ans. Début août, il sera ensuite étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, ainsi qu’aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux.