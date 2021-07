Vaccination : à partir de quand son pass sanitaire est-il valide ?

Face à la menace du variant Delta et au risque d’une quatrième vague, Emmanuel Macron a annoncé lors de son allocution, ce lundi 12 juillet, que le pass sanitaire sera élargi à de nombreux lieux dès fin juillet.

Plus précisément, à compter du 21 juillet, il sera étendu aux lieux de loisirs et de culture pour les personnes de plus de 11 ans. Début d'août, ce document, qui témoigne qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, sera notamment exigé pour prendre le train, l'avion mais aussi pour se rendre dans les restaurants, les bars et les centres commerciaux.

Mais à partir de quand peut-on considérer que son pass sanitaire est valide ?

Les personnes disposent d'un schéma vaccinal dit «complet» deux semaines après la deuxième dose pour les vaccins à double injection, c’est-à-dire, Pfizer-BioNTech, Moderna, et AstraZeneca. Si on a reçu le vaccin à dose unique Johnson & Johnson, il faut attendre 4 semaines après la piqûre pour que le pass soit activé.

Enfin, pour les personnes qui ont déjà contracté la maladie, et qui de fait ont besoin d’une seule dose, le pass sanitaire est activé deux semaines après l’injection.

Quand aura-t-on son pass en se faisant vacciner cette semaine ?

Si vous êtes parvenu à obtenir un rendez-vous dès cette semaine pour une première injection de Pfizer-BioNTech ou Moderna, vous aurez un rendez-vous pour la deuxième dose début août, un délai de 21 jours étant imposé entre les deux doses pour ces produits. Votre pass sanitaire sera ainsi valide deux semaines plus tard, soit aux alentours du 15 août.

En se faisant vacciner avec Astrazeneca, il faudra en revanche attendre plus longtemps avant de pouvoir utiliser ce précieux sésame.

En effet, le délai entre la première et la seconde dose du vaccin britannique est fixé entre 9 et 12 semaines. Par conséquent, si la première dose est administrée cette semaine, le seconde devra l’être entre mi-septembre et début octobre. Dans ces conditions, le pass sanitaire sera valide entre fin septembre et mi-octobre.

S’il s’agit du sérum développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson, le schéma vaccinal sera complet dès la mi-août.