Est-il vraiment dangereux de percer un bouton ?

Disgracieux et douloureux, les boutons d’acné font souvent irruption sur nos visages. S’ils sont la plupart du temps inoffensifs, il est cependant fortement déconseillé de tenter de s’en débarrasser soi-même. Percer un bouton peut en effet laisser des séquelles sur la peau.

L’acné est une maladie dermatologique très répandue chez les adolescents, mais qui peut également, de manière plus rare, toucher les adultes. Elle est souvent liée à un excès de sébum, un film huileux qui hydrate et protège la peau. Lors de la puberté, les hormones sont responsables d’une hyperproduction de sébum. «Le visage est recouvert de petites glandes sébacées, notamment sur le front, le nez et les ailes du nez, et le menton. C’est pour cela que les boutons apparaissent plutôt dans cette zone», explique Catherine Oliveres Ghouti, membre du Syndicat national des Dermatologues. Les pores de la peau se remplissent de sébum et se bouchent, ce qui forme des points noirs ou des boutons blancs (appelés comédons).

S’il existe différentes formes d’acné, de légère à sévère, il est déconseillé dans tous les cas de percer ou retirer un bouton ou un point noir soi-même. «Vous allez prendre au mieux un mouchoir, au pire vos deux ongles. Vous n’allez jamais réussir à le vider en entier. Vous risquez d’enkyster encore plus de bouton», prévient la dermatologue. De plus, la plaie laissée sur la peau peut s’infecter si les mains sont sales, et le fait d’appuyer fort sur la peau peut laisser des marques.

des traitements cosmétiques ou médicamenteux

Il est donc préférable de laisser le bouton blanc tranquille, et de le laisser se résorber naturellement (cela peut prendre quelques jours) pour éviter toute infection ou toute cicatrice. Pour les formes légères d’acné, des traitements cosmétiques (crèmes, nettoyants, eaux micellaires) peuvent être prescrits par un dermatologue, qui peut également pratiquer un nettoyage de peau en vidant un à un tous les comédons et les points noirs du sébum qui se trouve à l'intérieur, grâce à des outils spécifiques.

En ce qui concerne les formes d’acné sévères, les boutons ne présentent pas de petit point de sébum, mais sont rouges, durs, douloureux et sous la peau : c’est ce qu’on appelle l’acné kystique. Elle peut laisser des cicatrices à vie. Il est très fortement déconseillé de toucher ces boutons ou de tenter de les percer, au risque d’agrandir le kyste et l’inflammation. Ce type d’acné ne se résorbe pas qu'avec des cosmétiques : des traitements médicamenteux existent pour traiter les glandes sébacées.

Les boutons d’acné apparaissent évidemment sur le visage, mais aussi dans le cou et sur le décolleté (plutôt chez les femmes) et dans le dos (plutôt chez les hommes). Pour tout autre bouton douloureux, enflammé, sur une autre partie du corps (et notamment sur les parties génitales), il est impératif de consulter un médecin et de ne surtout pas y toucher.