Présidentielle 2022 : Florian Philippot annonce sa candidature

Le fondateur du parti Les Patriotes a annoncé mercredi soir sa candidature à l’élection présidentielle de 2022, sur une ligne souverainiste prônant la sortie de la France de l’Union européenne.

Dans un entretien au Figaro, l’ancien numéro 2 du Front National, devenu Rassemblement national par la suite, a dévoilé sa ligne directrice jusqu’à la grande échéance. Un programme extrêmement clair avec «le rétablissement de toutes nos libertés».

Une vague de départs

Avec sa candidature, Florian Philippot souhaite promouvoir le départ de la France de «toutes les instances supranationales qui nous font tant de mal». Ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à les pointer du doigt en citant ouvertement la CEDH, l’Otan, Schengen et l’Union européenne. La volonté de sortir de l'Union est d’ailleurs son véritable cheval de bataille. Lui qui a décidé de quitter le Rassemblement national au «moment où il a décidé de ne plus mener ce combat et tourner la page du souverainisme».

Depuis son départ en 2017, Florian Philippot a fondé Les Patriotes, son propre parti. Sa liste a d’ailleurs obtenu 6,95% des voix aux élections régionales de juin dans le Grand Est.