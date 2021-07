Vitesse à 30 km/h en ville : 72% des Français y sont opposés

En annonçant une limitation de la vitesse à 30 km/h dans une très grande partie de Paris, Anne Hidalgo a fait vivement réagir. Selon un sondage CSA pour CNEWS, 72% des Français ne souhaitent pas que cette mesure soit étendue partout en France.

Dans le détail, 36% des sondés ne le veulent «pas du tout» et la même part «plutôt pas». Chez ceux qui aimeraient limiter la vitesse à 30km/h dans toutes les villes du pays, 10% sont «tout à fait» pour et 18% «plutôt» favorable.

Si les hommes et les femmes sont relativement la même part à ne pas vouloir d’une telle mesure (respectivement 74% et 70%), il peut être remarqué que les Français les plus âgés sont les «moins défavorables» : les 65 ans et + sont 63% à ne pas la vouloir, contre 79% pour les 35-49 ans et 77% pour les 25-34 ans.

Seuls les écolos y sont légèrement favorables

Il est à noter que les plus opposés à l’extension d’une telle mesure à l’ensemble du territoire sont les résidents des commune rurales (77%) et ceux des villes de moins de 20.000 habitants (76%). Dans l’agglomération parisienne, l’idée est rejetée par 73% des interrogés.

Sans surprise, le seul groupe de personnes à être majoritairement favorable à une telle mesure est celui s’estimant proche des idées politiques d’Europe Ecologie-Les Verts (à seulement 51% néanmoins). En prenant les sondés de gauche dans leur globalité, 61% sont contre la limitation de la vitesse à 30 km/h en ville partout en France. Ils sont 69% à l’être à LREM et 80% si l’on rassemble ceux de droite (76% au RN).