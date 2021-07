«Ready to Fly» : Air France lance un service de vérification des documents de voyage

Avec la vérification obligatoire des pass sanitaires dans les avions dès le 1er août, les compagnies aériennes cherchent des solutions pour simplifier les contrôles. C'est pourquoi Air France lance, dès ce vendredi 16 juillet, un nouveau service, «Ready to Fly», afin que les passagers s’assurent en amont qu’ils sont en possession des bons documents.

Sur les vols éligibles, les voyageurs pourront directement transmettre par e-mail tous leurs documents à Air France, trois jours avant le départ, via une plate-forme en ligne. Ceux-ci seront alors vérifiés par la compagnie, en fonction des critères imposés par chaque pays de destination (vaccination, test PCR ou antigénique...) S’ils sont conformes, la mention «Ready to Fly» sera apposée directement sur la carte d’embarquement. Ainsi, le jour du départ, les contrôles seront plus rapides à l’aéroport, et il suffira de montrer son billet.

S’il manque un document, ou s’ils sont non conformes, Air France adressera un message au voyageur, l’invitant à en renvoyer un autre, ou à présenter le bon document le jour du départ au personnel de l’aéroport. Ce nouveau service, qui a pour objectif de simplifier et fluidifier les contrôles, est par ailleurs totalement gratuit.

Corse et Outre-mer concernés

Ce dispositif a été testé en amont au mois de juin, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Lancé officiellement ce vendredi, il sera toutefois déployé dans les faits dès samedi 17 juillet, sur les vols au départ de Paris et en direction de la Corse et des Outre-mer, avant d’être étendu à d’autres destinations cet été.

Le pass sanitaire sera aussi bientôt obligatoire à bord des trains. La SNCF a indiqué travailler sur un dispositif similaire, selon plusieurs sources concordantes, mais qui ne sera pas disponible dans l’immédiat, car difficile à élaborer. L’idée serait de pouvoir intégrer le contrôle du pass sanitaire dès l’achat du billet. Mais pour le moment, la société ferroviaire se concentre sur la mise en place d’un dispositif de contrôle physique en gare et dans les trains pour le mois d’août.