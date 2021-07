Coronavirus : les cas contacts vaccinés pourraient bientôt ne plus avoir à s'isoler

Une nouvelle incitation à la vaccination. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé, ce mercredi 21 juillet, que les cas contacts pleinement vaccinés ne seront bientôt plus obligés de s'isoler.

Lors de son interview, au 13 heures de TF1, le chef du gouvernement a ainsi expliqué qu'un changement de règle allait être mis en oeuvre. Il confirmait du reste une information donnée par Olivier Véran, ministre de la Santé, la veille, sur RTL.

«Ce qui pourrait être acté, c'est que lorsque vous êtes totalement vacciné - mais j'attends l'avis des scientifiques que j'ai re-sollicité pour savoir si le variant Delta change la donne ou non, vous n'êtes plus (cas) contact quand vous avez été au contact d'une personne malade», déclarait ainsi ce dernier.

Pour l'heure, la règle reste inchangée

Ce n'est pas la première fois que l'exécutif envisage cette évolution, d'autant que le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) l'avait recommandé le 16 juin dernier. En revanche, un dépistage et le respect des gestes barrières restaient importants d'après la note en question. De plus, l'HCSP recommande de ne pas entrer en contact physique avec des personnes à risque avant de s'assurer de bel et bien être négatif.

Mais, pour l'heure, la règle reste officiellement inchangée. En attendant la mise en place de cette nouvelle mesure, toute personne qui a été en contact avec une personne malade doit s'isoler et se faire tester, même en cas de vaccin ou en l'absence de symptômes. Cela ne devrait cependant pas durer longtemps, puisque Jean Castex a assuré que «dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens.