Le phare de Cordouan et la ville de Vichy inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

Le «roi des phares» a reçu un nouveau titre. Tout comme la ville thermale de Vichy (Allier), le phare de Cordouan est entré ce 24 juillet au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Comité de cette émanation directe de l'ONU, chargée de mettre en valeur le patrimoine international, s'était réuni pour une 44e session en ligne. Cinq sites et onze villes ont vu leur dossier accepté.

Le phare de Cordouan a été qualifié par l'Unesco de «chef d'oeuvre de la signalisation maritime». Mis en service en 1611, situé dans l'estuaire de la Gironde, il sécurise la circulation des bateaux. Plus de 25.000 vacanciers le visitent chaque année en haute saison.

Un chiffre qui devrait encore augmenter, puisque l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco est un sérieux coup de pouce touristique. La cité française d'Albi avait par exemple enregistré une hausse de 40 % des visiteurs les quinze jours suivants sa classification.

Vichy «grande ville d'eau européenne»

Vichy a elle aussi été intégrée au patrimoine mondial. Comme dix autres villes, dont Bath (Royaume-Uni) et Spa (Belgique), elle mettait en valeur son importance dans le thermalisme européen. La fréquentation des stations thermales était en effet très à la mode entre le XVIIIe et le XXe siècle.

«Cette inscription est la reconnaissance de la qualité du patrimoine de Vichy et de son histoire», a commenté sur Facebook Frédéric Aguilera, maire de Vichy. «Cela nous engage désormais à protéger ce patrimoine et à le mettre en valeur.»

Vichy et le phare de Cordouan font désormais partie des 1.125 sites, répartis dans plus de 160 Etats, inscrits au patrimoine de l'Unesco. Parmi les sites français, on compte le Mont-Saint-Michel (Manche), le château de Versailles (Yvelines) ou encore la cité médiévale de Provins (Seine-et-Marne).