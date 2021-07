Covid-19 : État d’urgence sanitaire déclaré en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Le gouvernement a annoncé le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire dès ce mercredi à minuit en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, à cause d’une circulation active du virus dans ces territoires.

À l’issue du Conseil des Ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé le retour de l’état d’urgence pour «permettre de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger des centres hospitaliers locaux qui pourraient rapidement se retrouver sous forte tension.»

Gabriel Attal a affirmé qu’en Guadeloupe «seuls 15% de la population est complètement vaccinée». Selon les données de Santé Publique France, ce taux s’élève à 21,8% à Saint-Martin, et à 49,9% à Saint-Barthélemy. La couverture vaccinale globale (une et deux doses) n'est pas encore suffisante pour atteindre l’immunité collective.

Mais ce qui inquiète le plus les autorités, ce sont les taux d’incidence du virus dans ces territoires, qui continuent de progresser. Il s’établit à 273 cas pour 100.000 habitants en Guadeloupe, selon les données de CovidTracker, et grimpe jusqu’à 1.714 cas à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, selon le porte-parole du gouvernement. Ces taux d’incidence importants combinés à une faible couverture vaccinale font craindre une explosion des cas et une saturation des services hospitaliers.

Couvre-feu depuis mi-juillet à la Réunion et en Martinique

L’état d’urgence sanitaire permet ainsi aux préfets de prendre des mesures restrictives pour limiter la propagation du virus, comme limiter la liberté de circulation ou de réunion.

En Martinique, où le taux d’incidence dépasse 900 cas pour 100.000 habitants, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 juillet dernier. Un couvre-feu a été mis en place de 21h à 5h du matin, les déplacements entre le département d’Outre-mer et l’Hexagone sont limités aux seuls motifs impérieux, et les restaurants ne peuvent plus servir qu’en extérieur. La Réunion est elle aussi soumise à ces mesures restrictives. L’état d’urgence a par ailleurs été prolongé jusqu’au 30 septembre dans ces deux départements.

Si la situation sanitaire continue de se dégrader, les préfets de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pourront eux aussi mettre en place de nouvelles mesures sanitaires pour limiter la circulation du virus.