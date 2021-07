Vaccination : la France a dépassé les Etats-Unis

Difficile à imaginer il y a quelques mois encore. Après une entame de campagne poussive, la France vient de dépasser les Etats-Unis en proportion de sa population vaccinée contre le coronavirus.

Les dernières données fournies mardi par le ministère de la Santé indiquent en effet que 60,4 % des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, et 50,5 % ont complété leur schéma vaccinal.

C'est désormais plus qu'aux Etats-Unis, considérés pourtant pendant longtemps comme un champion de la vaccination après un début de campagne canon - qui a démarré deux semaines avant celle de la France. Outre-Atlantique, la part d'Américains ayant reçu au moins une injection s'élève à 56,9 %, et celle de personnes complètement vaccinées à 49,2 %, selon les autorités sanitaires américaines (CDC).

Même en prenant seulement la population majeure, la France est devant. Au 25 juillet, 72 % des Français de 18 ans et plus se sont vus administrer au moins une dose, contre 69,1 % aux Etats-Unis, et 62 % ont été totalement vaccinés (60,1 % aux Etats-Unis). Même constat si l'on observe les seules catégories de population pour qui la vaccination est ouverte dans les deux pays, c'est-à-dire les 12 ans et plus.

De nouvelles mesures attendues aux Etats-Unis

Les courbes françaises et américaines se sont croisées il y a environ dix jours. Au niveau mondial, la France se situe toujours derrière plusieurs pays développés sur la part de leur population vaccinée (partiellement ou complètement) : le Canada, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne.

Du côté des Etats-Unis, le ralentissement de la campagne de vaccination inquiète l'administration, d'autant plus face à la progression du variant Delta dans le pays. «Nous avons vu une augmentation de la vaccination ces derniers jours mais nous devons faire mieux. Jeudi, je présenterai de nouvelles étapes dans notre effort pour que plus d'Américains se fassent vacciner», a fait savoir Joe Biden dans un communiqué mardi. En marge d'un déplacement, le président américain a notamment indiqué que la vaccination obligatoire des employés fédéraux était «à l'étude». Selon CNN, il devrait effectivement annoncer jeudi l'obligation pour les employés de l'Etat fédéral d'être vaccinés contre le Covid-19 ou, à défaut, de présenter régulièrement des tests de dépistage négatifs.