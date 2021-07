Paris : 3.000 policiers et gendarmes mobilisés samedi pour les manifestations anti-pass sanitaire

Pas moins de 4 manifestations sont prévues ce samedi 31 juillet à Paris, contre le pass sanitaire. Pour les encadrer, plus de 3.000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés dans la capitale.

C'est le troisième week-end consécutif de mobilisation et il s'annonce particulièrement suivi, alors que 4 manifestations ont été déclarées à la préfecture par les anti-pass sanitaire pour la seule journée de samedi : l'une au départ des Halles (1er), la deuxième au départ du Palais Royal (1er), la troisième au départ de la gare Montparnasse (15e) et la dernière depuis Villiers (17e).

Les deux plus importantes auront lieu à partir de midi au départ du métro Villiers en direction de la place de la Bastille (11e), alors que la seconde partira à 14h30 depuis la gare Montparnasse pour un défilé en direction du ministère de la Santé (7e).

Jusqu'à 10.000 manifestants attendus

Au total, plus de 10.000 manifestants sont attendus à Paris. «Je peux vous dire que ça va être phénoménal», prévient d'ailleurs l'ancien numéro 2 du FN et actuel président des Patriotes, Florian Philippot, sur Twitter.

Selon celui qui est à l'initiative de la manifestation #Manif31juillet, «[le ministre de l'Éducation, Jean-Michel] Blanquer a suscité la colère et augmenté la mobilisation», après avoir annoncé quel serait le nouveau protocole de lutte contre le Covid-19 dans les écoles dès la rentrée de septembre.

La #manif31juillet ce samedi : je peux vous dire que ça va être phénoménal ! Ce sera notre 37è semaine, on ouvre à tous ! #Blanquer annonçant l’apartheid scolaire par « l’éviction » des enfants non-vaccinés a suscité la colère et augmenté la mobilisation !



Paris 14h30 ! pic.twitter.com/xzLcCwBNWS — Florian Philippot (@f_philippot) July 28, 2021

Plus de 3.000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés pour encadrer les manifestants et sécuriser les lieux sensibles, une semaine après que des manifestants ont été repoussés des Champs-Elysées.

À noter que si 23 % des Français disent «soutenir» ce mouvement et 12 % éprouver de la «sympathie» à son égard, d'après un sondage Ifop pour le Journal du dimanche le 25 juillet, le reste de la population ne semble pas particulièrement du même avis.

En effet, 62 % des Français se disent favorables à la mise en place du pass sanitaire pour entrer dans les lieux publics et 69 % favorables à la vaccination obligatoire pour les soignants, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien du 16 juillet.