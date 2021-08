Mobilisations contre le pass sanitaire : 237.000 manifestants en France, dont 17.000 à Paris

De Toulon à Lille, des Français ont manifesté, ce samedi 7 août, pour le quatrième week-end consécutif contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, validés jeudi par le Conseil constitutionnel.

Des rassemblements étant prévus dans plus de 150 villes. Selon le ministère de l'Intérieur, à 19h, le bilan s'élevait à 198 actions et 237.000 participants dans toute la France. Ils étaient 17.000 à manifester à Paris, 9.400 à Nice, 6.000 à Marseille, entre 5.000 et 6.000 à Nantes, 5.000 à Toulouse, 3.000 à Lille ou encore 19.000 à Toulon. Les autorités ont recensé 35 interpellations et 7 blessés légers parmi les forces de l'ordre.

«Macron, ton pass, on n'en veut pas» : à Paris, des slogans hostiles au président ont résonné dans un cortège d'au moins un millier de manifestants, dont de nombreux qui arboraient un gilet jaune. Parti des Hauts-de-Seine, ce défilé est très encadré par les gendarmes mobiles.

Une bonne part des manifestants, parfois vaccinés, contestent la généralisation du pass sanitaire qui constitue selon eux une «obligation vaccinale déguisée». Ils jugent la contrainte disproportionnée et s'inquiètent notamment qu'un employeur puisse avoir le pouvoir de suspendre le contrat de travail d’un employé. D'autres manifestants disent, eux, refuser d'être «les cobayes» des nouveaux vaccins.

Du changement le 9 août

La loi qui élargit le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et qui instaure une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée au Journal officiel vendredi.

A partir de lundi, il faudra présenter un certificat de vaccination, un test PCR négatif au Covid-19 ou un certificat de rétablissement de la maladie pour avoir accès aux cafés et aux restaurants, salles de spectacles ou salons professionnels, ou encore pour faire un long trajet à bord d'un avion, train ou autocar.

Les autorités font valoir que le nombre des hospitalisations en soins critiques continue d'augmenter et que les décès quotidiens liés au Covid-19 dans les hôpitaux repartent à la hausse. La situation se dégrade en particulier dans les Antilles, et notamment en Guadeloupe, confinée depuis mercredi.