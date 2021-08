Pau : deux mineurs mis en examen pour viol avec séquestration

Deux jeunes de 16 ans on été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 août à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Le premier a été placé en détention provisoire pour viol en réunion et séquestration. Le second, accusé de complicité de viol et séquestration, a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Les faits se sont produits dans la nuit, alors que la jeune femme rentrait de soirée. Elle a expliqué avoir été abordée par trois hommes, rapporte France Bleu. Alcoolisée, elle a été forcée de les suivre dans un appartement, et d'avoir des rapports sexuels avec eux pour pouvoir rentrer chez elle.

Un passant l'a retrouvée vers 4h30 du matin alors qu'elle errait dans les rues du centre-ville. A demi-nue, en état de choc, elle a été immédiatement transportée à l'hôpital. Elle a porté plainte le lendemain au commissariat.

Cinq interpellations ont été effectuées, conduisant à la mise en examen des deux mineurs. Le jeune homme placé en détention provisoire conteste les faits.