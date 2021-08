Corée du Sud : une star de la K-pop condamnée à trois ans de prison pour proxénétisme

Seungri, une ancienne star de la K-Pop, a été condamné, ce jeudi 12 août, par un tribunal militaire à trois ans de prison pour proxénétisme et pour des faits commis dans le cadre d'un scandale sexuel et de drogue.

Agé de 30 ans, le chanteur du boys band BIGBANG a été reconnu coupable de neuf chefs d'inculpation, selon des médias sud-coréens. L'artiste, dont le véritable nom est Lee Seung-hyun, s'était retiré de la scène quand le scandale a éclaté en 2019, puis s'était engagé dans l'armée en tant qu'appelé.

BIGBANG a été l'un des boys band les plus populaires de Corée du Sud et Seungri est ensuite devenu un riche homme d'affaires. Il a été reconnu coupable de transactions illégales dans le cadre de paris dans de luxueux casinos de Las Vegas et d'avoir fait appel à des prostituées pour des personnes prêtes à investir dans sa société.

«de la prostitution sexuelle systématique»

«Il est difficile de croire que l'accusé n'était pas au courant de l'argent versé aux femmes en échange de prestations à caractère sexuel», a déclaré le juge Hwang Min-je, dont les propos ont été rapportés par la presse.

«Il semble qu'il se soit livré à de la prostitution sexuelle systématique», a ajouté le magistrat. Seungri avait modifié son témoignage lors des interrogatoires de la police et devant le tribunal, a-t-il ajouté, estimant qu'il «manquait de crédibilité».

Le chanteur a également été condamné à verser 1,15 milliard de won (environ 750.000 euros) à titre des dommages. Le scandale avait également éclaboussé d'autres musiciens ainsi que des membres d'YG Entertainment, un des plus grands producteurs sud-coréens.

Cela avait entraîné la démission l'an passé de son PDG, Yang Hyun-suk, qui lui-même fait l'objet d'une enquête pour paris illicites. Le verdict intervient un mois avant que le chanteur ne soit libéré de ses obligations militaires. Tout Sud-Coréen valide doit effectuer son service durant 18 mois avant l'âge de 30 ans, dans un pays confronté à la menace nord-coréenne.