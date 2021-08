Oxyde d'éthylène : nouveaux rappels de produits à cause de ce pesticide cancérigène

La liste s'allonge, les craintes s'amplifient. Après les alertes émises le mois dernier concernant des crèmes glacées vendues dans les hypermarchés Leclerc et Auchan présentant une quantité trop importante d'oxyde d’éthylène dans leur composition, les autorités sanitaires rappellent aujourd'hui de nouveaux produits à cause de ce pesticide cancérigène.

Glaces, mais aussi sucre, biscuits, chocolats ou encore céréales, au total ce sont quelque 9.300 lots présentant des traces d’oxyde d’éthylène supérieures à la limite autorisée qui ont été identifiés à ce jour par la Répression des fraudes.

Une liste incroyablement longue (mise à jour au 8 août dernier et disponible sous forme de tableau Excel sur cette page officielle, NDLR) qui suscite sans surprise une vive inquiétude du côté des associations de défense du consommateur.

«C’est assez fou la quantité de produits non conformes qui ont été commercialisés. Cela fait certainement des années que l’on consomme des produits exposés à l’oxyde d’éthylène», commente notamment Ingrid Kragl de l’ONG Foodwatch auprès de Sud Ouest, qui n'hésite pas du reste à parler de «véritable scandale sanitaire.»

Qu’est ce que l’oxyde d’éthylène ?

Concrètement, l'oxyde d'éthylène est un désinfectant gazeux, le plus souvent utilisé pour éviter les risques de salmonelles et de moisissures. Il s'agit d'un composé organique dont l’odeur s’apparente à celle de l’éther. Très inflammable, il peut se dissoudre aisément dans de l’eau, de l’alcool ou même dans la plupart des solvants organiques, la matière organique étant composée essentiellement de carbone, hydrogène et oxygène.

En définitive, on retrouve souvent l'oxyde d'éthylène dans l’industrie chimique, l’agroalimentaire, le secteur pharmaceutique et il est également utilisé lors de la stérilisation du matériel médico-chirurgical. Mais une exposition trop importante à ce produit peut entrainer «des risques de cancer lymphocytaires, hématopoïétiques ou encore de cancer du sein», peut-on notamment lire sur le site Cancer et Environnement.

Concernant par exemple les glaces et sorbets, lorsque la limite maximale de résidus dépasse la barre de 0,05 mg/kg, fixée par la directive européenne n°396/2005, cela entraîne normalement un retrait du produit dans les pays européens.

Il est en outre conseillé de contacter son médecin où un centre anti-poison le plus proche de son domicile, en cas de divers troubles observés après consommation du produit litigieux.