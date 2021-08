Le budget des étudiants mis à mal sous Emmanuel Macron, selon l'Unef

Une étude publiée ce dimanche 15 août par l'Unef montre que le budget des étudiants va être encore alourdi en cette rentrée 2021.

Pour l'année scolaire qui vient, le syndicat prévoit ainsi une augmentation moyenne du coût de la vie étudiante de 2,5% par rapport à 2020, soit 247 euros par an. «Cette hausse résulte notamment de l'augmentation des loyers en province et en banlieue parisienne», explique le rapport.

Mais l'Unef pointe surtout la politique du président de la République depuis 2017. Ainsi, «les étudiant.e.s ont perdu chaque année [près de 40 euros] en aides directes depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron», estime l'organisation, tandis que dans le même temps le coût de la vie étudiante a augmenté de plus de 10%.

L'Unef assure que «près de 41,2 millions d'euros de coupures budgétaires» ont été réalisées dans les aides directes aux étudiants entre 2017 et 2019. Le changement du mode de calcul des aides au logement (APL) est notamment critiqué par le syndicat.

Macron fait moins bien que Sarkozy et Hollande

L'influence de la politique d'Emmanuel Macron sur le budget des étudiants est d'autant plus visible en comparaison de ses prédécesseurs. Selon le rapport de l'Unef, les jeunes avaient en effet gagné 45 euros par an durant le mandat de Nicolas Sarkozy et pas moins de 92 euros par an lors de celui de François Hollande.

Afin de mieux lutter contre la précarité étudiante, l'Unef estime nécessaire une réforme du système des bourses. Cela pourrait permettre d'augmenter leur montant, d'étendre le nombre des bénéficiaires, mais également d'intégrer les étudiants étrangers.

Le syndicat réclame également une «allocation d'autonomie pour chaque jeune en formation, sans condition de ressources».