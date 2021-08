Didier Raoult poussé vers la sortie à Marseille ?

Didier Raoult bientôt hors-jeu ? Le mois prochain, l'emblématique patron de l'IHU de Marseille pourrait se voir invité à quitter la direction de l'institut qu'il a créé en 2011.

Selon les informations du Monde, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et Aix-Marseille Université (AMU), deux membres fondateurs de l'IHU, proposeront en septembre au conseil d'administration de la fondation qui pilote l'institut de lancer un appel d'offres pour trouver un successeur au professeur marseillais de 69 ans.

Les deux organismes mettent en avant l'âge avancé de Didier Raoult. Au 31 août, celui-ci sera automatiquement mis à la retraite de son poste de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au sein d’Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille.

Et l'AP-HM ne compte pas lui accorder le cumul emploi-retraite qu'il a sollicité. «Il y a largement les équipes nécessaires, à l’IHU, pour que son départ soit comblé», souligne au Monde le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement (CME).

Des polémiques fatales ?

Malgré tout, bien qu'à la retraite, Didier Raoult pourrait se maintenir à la direction de l'institut qu'il gouverne depuis dix ans. «Mais il n’est pas raisonnable que l’IHU soit dirigé par quelqu’un qui n’est plus ni praticien hospitalier ni universitaire», estime au quotidien François Crémieux, directeur général de l'AP-HM.

Son départ prochain n'est pas encore acté. Les deux partenaires de l'IHU doivent convaincre les autres membres fondateurs de l'institut encore présents, parmi lesquels on retrouve le service de santé des armées ou l’Etablissement français du sang, ainsi que des «personnalités qualifiées», dont le président LR de la région Paca, Renaud Muselier.

Du côté de Didier Raoult, qui, selon Le Monde, imaginait plutôt se retirer à l'horizon d'un an ou deux, on paye sans doute les multiples polémiques créées depuis le début de la pandémie de Covid-19. Notamment sur l'hydroxychloroquine, ou plus récemment sur les vaccins, dont il estime que l'efficacité contre les variants n'est pas prouvée, ou le variant Delta, jugé «moins grave». Des sorties sévèrement critiquées par le directeur général de l'AP-HM, François Crémieux... soit l'un des deux protagonistes derrière la demande de remplacement de Didier Raoult.