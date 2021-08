Affaire Daval : les parents d’Alexia vont publier un livre

La médiatisation autour de l’affaire Alexia Daval n’est pas près de s’arrêter. Alors que son mari, Jonathann, a été condamné en novembre dernier à 25 ans de réclusion pour le meurtre, les parents de la victime s’apprêtent à publier leur témoignage le 28 octobre.

L’éditeur Robert Laffont a annoncé mercredi que l’ouvrage s’intitulera «Alexia, notre fille». Il sera signé des parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, et rédigé avec le journaliste et producteur de télévision Thomas Chagnaud. «Cela fait quatre ans qu'elle a été tuée par celui qui lui avait promis de l'aimer. Depuis, nous ne vivons plus. Nous survivons», affirment les auteurs dans la présentation de l'ouvrage.

L'éditeur promet en outre «un incroyable scénario qui nous est raconté de l'intérieur, au plus près du tueur, par l'ensemble de celles et ceux qui l'entouraient lors de ces longues soirées de mensonge, de douleur et de manipulation», rapporte l’AFP.

La question des indemnités toujours pas réglée

Le corps en partie calciné d'Alexia Daval, 29 ans, avait été retrouvé en octobre 2017 dans un bois près de son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône), deux jours après le signalement de sa disparition par son mari Jonathann. Après avoir montré le visage d'un veuf éploré pendant trois mois, il avait été confondu par les enquêteurs au terme d'investigations minutieuses. Il a été condamné en novembre 2020 à 25 ans de réclusion.

Les nombreux rebondissements dans cette affaire ont suscité une couverture médiatique intense en pleine vague #MeToo. Durant cette période, les parents d'Alexia ont parfois estimé que la personnalité de leur fille était dépeinte de manière inexacte.

Les proches de la victime, dont les parents, avaient demandé un total de 800.000 euros de dommages et intérêts à Jonathann Daval, justifiés par «la médiatisation (et) l’accumulation de drames vécus par les parties civiles et leurs liens fusionnels avec Alexia». La justice l’avait condamné à verser 160.000 euros, dont 135.000 euros pour les parents. Une somme jugée insuffisante par ces derniers et qu’ils ont contestée en interjetant appel.