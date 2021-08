Indre : cette fausse Audi saisie par les gendarmes amuse les internautes

Lorsqu'on ne peut pas s'offrir une décapotable de haut standing autant s'en fabriquer une. C'est sûrement ce que se sont dit les «faussaires» d'un cabriolet découvert cette semaine par la gendarmerie de l'Indre sur l'autoroute A20.

Arborant le célèbre logo des quatre anneaux de la marque allemande Audi sur sa calandre, cette automobile est en réalité basée sur une Citroën Xantia commercialisée dans les années 1990. Surtout, ses concepteurs inspirés ont joué de la tronçonneuse sur l'ensemble du toit afin de construire leur propre décapotable. Les gendarmes du peloton motorisé de Châteauroux, qui ont procédé au contrôle et à la saisie du véhicule, précisent que les faussaires avaient par ailleurs colé un logo BMW à l'arrière du coffre.

Sur les photos de l'automobile publiées sur Facebook par la gendarmerie de l'Indre, on peut également voir que les renforts de sécurités nécessaires à l'habitacle de la voiture ont été retirés, ce qui aurait pu se révéler dangereux pour la vie de ses passagers en cas d'accident.

© Capture Facebook Gendarmerie de l'Indre

Les gendarmes précisent que ce «concept-car made in France a été immobilisé et va être retiré de la circulation conformément aux directives de l'autorité judiciaire». Aucune information n'a été donnée concernant le ou les propriétaires de ce cabriolet en mode Do it yourself.

Sans doute amusés par une telle prise, les gendarmes ont partagé leur découverte sur les réseaux sociaux et les internautes n'ont pas manqué de railler les faussaires. Dommage, il y avait de l'idée.