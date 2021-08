Rentrée des classes 2021 : voici tout ce qu’il faut savoir

Malgré la propagation du variant Delta, l’objectif du gouvernement est clair : que l’école soit ouverte dès septembre et tout au long de l’année. Voici donc toutes les informations à connaître pour la rentrée des classes.

Dates

La rentrée aura lieu cette année le jeudi 2 septembre pour tous les élèves de l’Hexagone, quelle que soit leur académie, et la veille, le mercredi 1er septembre, pour tous les enseignants.

Concernant les autres dates à retenir, les vacances de la Toussaint auront lieu, elles, du 23 octobre au 8 novembre, et celles de Noël du 8 décembre au 3 janvier.

Puis, pour la zone A, les vacances d’hiver auront lieu du 12 au 28 février, celles de la zone B du 5 au 21 février, et celles de la zone C du 19 février au 7 mars. Pour ce qui est des vacances de printemps, celles-ci auront lieu du 16 avril au 2 mai en zone A, du 9 au 25 avril en zone B, et du 23 avril au 9 mai en zone C.

Enfin, la fin de l’année scolaire est programmée au jeudi 7 juillet 2022 pour toutes les académies.

Protocole sanitaire

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, a dévoilé il y a quelques semaines le nouveau protocole sanitaire qui entrera en vigueur à la rentrée dans les écoles, collèges et lycées.

Quatre scénarios ont été envisagés correspondant à quatre niveaux de circulation du virus : vert, jaune, orange et rouge. À chaque scénario sont lots de règles, notamment sur les jauges et demi-classes, la tenue des activités physiques, le port du masque et les fermetures de classes. Dans tous les cas, les cantines resteront ouvertes aux enfants.

Parmi les principales informations à retenir, le pass sanitaire ne sera pas exigé pour entrer à l’école, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. En cas de détection d’un cas de Covid-19 dans une classe (au collège et au lycée), les élèves vaccinés pourront continuer à venir à l'école, tandis que les non-vaccinés devront rentrer chez eux et suivre les cours à distance pendant sept jours. Ceux qui n'auront pas reçu les injections de vaccin anti-Covid seront également privés des sorties à la piscine ou d'activités culturelles dans le cadre scolaire.

Concernant l'école primaire et l'école maternelle, si un cas est détecté dans une classe, celle-ci sera immédiatement fermée pour une semaine, les moins de 12 ans n'étant pas éligibles à la vaccination.

Jean-Michel Blanquer doit annoncer dans les prochains jours quel scénario a été retenu par le gouvernement pour la rentrée.

Campagne de vaccination

En déplacement jeudi dans les Hauts-de-Seine, dans une école de Chatenay-Malabry, le ministre de l'Education s’est félicité d’avoir dépassé le seuil de 50% de jeunes de 12 à 17 ans primo-vaccinés, et 30% complètement vaccinés.

Pour encourager et faciliter la vaccination des élèves, des campagnes de vaccination spécifiques auront lieu dans les écoles dès la rentrée. Le gouvernement avait annoncé l’ouverture de 6.000 à 7.000 centres de vaccination à travers la France, soit près d’un par établissement scolaire, et des sorties seront organisées par les écoles.

Les jeunes âgés de 12 à 16 ans qui souhaitent se faire vacciner devront obtenir l’accord d’un de leurs parents, tandis que les élèves de 16 et 17 ans pourront recevoir une injection sans autorisation parentale.

Quant aux moins de 12 ans, la vaccination n’est toujours pas d’actualité, a rappelé le ministre. Le gouvernement souhaite attendre les conclusions des études menées à l'international avant de pendre une décision sur la vaccination des jeunes enfants.

Rentrée des étudiants

Le ministère de l’Enseignement supérieur souhaite lui aussi une rentrée «100% en présentiel» pour les étudiants. Si les universités et autres établissements d'enseignement supérieur sont libres de choisir leur organisation entre cours en présentiel et en distanciel, le gouvernement encourage toutefois fortement la tenue des cours dans les amphithéâtres.

D'ailleurs, aucune contrainte de jauge ne s’appliquera pour l’accueil des étudiants, mais les gestes barrières (port du masque, distanciation physique) devront toujours être respectés. Le pass sanitaire ne sera pas non plus exigé pour les étudiants, bien que la vaccination soit fortement recommandée.