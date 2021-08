Accueil des réfugiés afghans : 54 % des Français y sont favorables

Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan le 15 août dernier, le sujet agite et divise plus que jamais le monde politique : l'accueil de réfugiés afghans sur le sol français. Une courte majorité de l'opinion publique hexagonale y est en tout cas favorable, selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS publié ce jeudi.

En effet, 54 % des sondés se déclarent en faveur de l'accueil de réfugiés afghans en France, dont plus de 1.500 ressortissants ont déjà rejoint le sol français depuis le lancement des opérations d'évacuation le 16 août dernier, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié mardi.

Les plus jeunes sont davantage enclins à cet accueil que les autres classes d'âge. Le chiffre grimpe en effet à 66 % chez les 18-24 ans, contre entre 47 et 48 % seulement chez les 35-64 ans. Les catégories sociales les plus aisées (CSP+) se montrent également plus accueillantes que les classes populaires (59 % contre 46 %).

En matière de proximité partisane, la division gauche-droite est nette sur cette question. Environ trois quarts des sympathisants de gauche (76 %) sont partisans de l'accueil de migrants afghans en France (et même 83 % chez les sondés proches d'EELV), contre seulement 42 % du côté des Républicains. A l'extrême droite, le chiffre tombe à 9 % chez les sympathisants du RN. Du côté de LREM, une large majorité se dit pour l'accueil de réfugiés afghans, fuyant le régime islamiste ultra-conservateur mis en place par les talibans (67 %).

Etude CSA pour CNEWS réalisée par questionnaire auto-administré en ligne sur panel du 24 au 25 août 2021 auprès d'un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus.