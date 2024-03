Sissy Mua : ce que l'on sait du scandale de management toxique qui vise l'influenceuse

L’influenceuse française Sissy Mua et son entreprise Trainsweateat sont sous le feu des critiques depuis le début du mois de mars. Des anciens employés se sont plaints, selon leurs propos, de «conditions de travail toxiques et anxiogènes». De son côté, la star du Web dit chercher des solutions.

«Manque de respect, manipulation, anxiété ou crises d’angoisse». D'anciens salariés de Trainsweateat, une application de coaching sportif et de nutrition, dénoncent «un management toxique» qui aurait été mené par leurs employeurs : l’influenceuse Sissy Mua et son compagnon Tini.

Au début du mois de mars, le compte Instagram @balancetastartup a publié une quinzaine de témoignages suscitant une tempête médiatique sur les réseaux sociaux envers le couple. Cette vague de dénonciations est partie d’un post LinkedIn de l’influenceuse fitness qui fédère près de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Elle y annonçait une offre destinée aux entreprises pour proposer des cours de sport à leurs employés, par le biais de son application.

L'offre précisait : «En cette année olympique et avec l’objectif de faire trente minutes de sport par jour, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle à jouer. Pour leurs objectifs de performance mais aussi pour le bien-être de leurs collaborateurs». Un post qui a suscité de vives réactions de la part des anciens employés de Trainsweateat. Certains pointant du doigt «un management toxique» au sein de cette société.

Un débat sur les réseaux sociaux

En effet, sur la page Instagram de @balancetastartup, une story est même désormais réservée à l’entreprise. Celle-ci regroupe tous les témoignages, accompagnés de preuves d’emploi. Presque 90 captures d’écran de messages d’anciens salariés ont été dévoilées.

«J’ai été à la limite du burn-out à plusieurs reprises et encore aujourd’hui, je fais des cauchemars et me retrouve sous antidépresseurs à cause de cette expérience», a ainsi avancé un ancien employé, «(vous avez) peur de vous faire engueuler tel un enfant de 6 ans», a affirmé un autre ; tandis qu'un témoignage pointe du doigt des «des salariés qui devaient payer leur propre papier toilette et où l’eau et le café étaient des luxes négligés».

Un audit engagé

Après plus de quinze jours de silence, Trainsweateat a publié un communiqué de presse en story Instagram. «Les mots doivent être entendus et considérés», «Nous le regrettons», «L’équipe (…) affirme sans détour qu’elle ne se soustraira pas à ses responsabilités», déplorent Sissy Mua et Tini.

Le couple y dénonce par ailleurs le harcèlement et l’acharnement subi sur les réseaux sociaux : «cet épisode démontre une fois encore le comportement délétère de certains internautes qui, en message privé, adressent des menaces à la cofondatrice».

L’entreprise a ainsi choisi de se tourner vers un cabinet indépendant «spécialisé dans le droit social et les audits internes» afin de trouver des solutions, ainsi que des axes d’améliorations pour instaurer un climat de confiance et bienveillant au sein de Trainsweateat.