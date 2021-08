DIRECT - Coronavirus : la France est sur «le bon chemin» d'un retour à la «vie normale», estime Jean Castex

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

12h29

La France est sur "le bon chemin" d'un retour à la "vie normale", grâce notamment aux bons chiffres de la vaccination, a souligné Jean Castex, tout en avertissant qu'il y avait "encore du travail" à accomplir. "Les choses vont dans le bon sens", a observé le Premier ministre, en visite mardi à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) dans un centre de vaccination mobile.

12h04

L'UE a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés, annoncé Ursula von der leyen, présidente de la Commission européenne.

11h33

La mise en place du pass sanitaire dans des dizaines de grands centres commerciaux français, contestée par la profession qui se plaint d'une forte baisse de la fréquentation, a été suspendue mardi dans un nouveau département de la banlieue parisienne, après plusieurs décisions similaires ailleurs.

Après les Yvelines et l'Essonne en Ile-de-France, le tribunal administratif des Hauts-de-Seine a suspendu mardi l'arrêté préfectoral qui avait imposé le pass dans deux grandes surfaces de ce département limitrophe de Paris, au motif qu'il empêchait l'accès des personnes à des biens et services de première nécessité. Le pass a également été suspendu dans le Haut-Rhin.

Une suspension a aussi été demandée dans la capitale; une audience est prévue mardi au tribunal administratif de Paris.

11h14

Israël a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes au Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec près de 11.000 cas enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Au cours des dernières semaines, le nombre de cas de Covid n'a cessé d'augmenter en Israël sur fond notamment de propagation du variant Delta, plus contagieux, chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin.

Lundi, les autorités avaient annoncé plus de 9.000 cas, un nombre qui est passé à 10.947 mardi (7,65% de tests positifs), dépassant ainsi le précédent record de 10.118 cas en une journée enregistré le 18 janvier dernier, selon les données du ministère de la Santé, qui a toutefois fait état d'un léger recul du nombre de cas graves à travers le pays.