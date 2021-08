Le pass sanitaire suspendu dans deux centres commerciaux des Hauts-de-Seine

Après les Yvelines et l'Essonne, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de suspendre, ce mardi 31 août, l'arrêté préfectoral qui avait imposé la présentation du pass sanitaire pour accéder à deux grands centres commerciaux des Hauts-de-Seine.

Les magasins concernés sont le centre So-Ouest de Levallois-Perret et le Conforama de Colombes, rapporte Le Parisien. Le tribunal estime que le pass sanitaire empêchait l'accès des personnes à des biens et services de première nécessité.

Sans compter que le gouvernement a demandé aux préfets d’appliquer cette mesure dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine. Or dans les Hauts-de-Seine, il atteint 146.

A ce jour, il n’y a que la Seine-Saint-Denis qui affiche un taux supérieur à 200. Et en Ile-de-France, la liste des départements où le pass sanitaire est suspendu dans les centres commerciaux pourrait encore s’allonger puisqu’une suspension a été demandée à Paris.

une suspension nationale ?

Le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) a même demandé sa suspension nationale pour les grandes surfaces, évoquant «une chute d'un quart de la fréquentation dans l'ensemble des centres commerciaux», par rapport à août 2019.

De plus, «la confusion est totale dans l'esprit de nos concitoyens, entre la question des plus de 20.000 mètres carrés, celle du taux d'incidence, les endroits où le taux est bas et où les arrêtés ne sont pas retirés, les départements où les arrêtés ont été suspendus», regrettait lundi auprès de l'AFP le délégué général du CNCC, Gontran Thüring.