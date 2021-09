Marlène Schiappa : «Plusieurs attentats ont été déjoués depuis 2017»

Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, était l'invitée de Sonia Mabrouk dans Le Grand Rendez-vous sur CNEWS.

Lors de son intervention, Marlène Schiappa a souligné la présence des services de l'Etat pour les victimes et les proches d'attentats terroristes. «Nous avons pris la mesure de l'action à mener avec différentes lois antiterroristes (...) pour renforcer encore davantage, notamment la surveillance, et pour anticiper et éviter que ce type d'attentats n'arrive».

La ministre déléguée à la Citoyenneté a d'ailleurs assuré que «plusieurs attentats avaient été déjoués depuis 2017».

Cette dernière a également tenu à souligner le profil des réfugiés afghans actuellement accueillis en France. «Habituellement, nous avons 90% des demandes provenant d'Afghanistan qui sont des hommes, seuls. Là, nous avons près de 50% des personnes que nous accueillons qui sont des femmes», a-t-elle déclaré.