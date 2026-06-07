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Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne avec un grand meeting à Saint-Denis ce dimanche

Jean-Luc Mélenchon est candidat pour la quatrième fois. [Ivan Couturier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Candidat pour la quatrième fois à l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne ce dimanche 7 juin en tenant un rassemblement à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ville remportée par la France insoumise lors des dernières municipales.

La course à l’Élysée est officiellement lancée pour la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon tient ce dimanche 7 juin son premier grand meeting de campagne pour l’élection présidentielle de 2027 à Saint-Denis.

Celui qui était le troisième homme lors de la dernière élection présidentielle en 2022, avait annoncé se lancer dans une nouvelle course à la présidence le 3 mai dernier.

LFI a rappelé que son leader aurait déjà obtenu «plus de 280.000 parrainages citoyens» et qu’une «puissante dynamique entoure sa candidature», qui le montre en hausse dans les différents sondages d’opinion.

Le candidat a choisi la ville de Saint-Denis pour rassembler ses soutiens lors de ce premier grand évènement de campagne. Un choix qui n’est pas anodin, puisque la mairie de la ville a été remportée en mars dernier par le parti mené par Bally Bagayoko, qui a depuis été très médiatisé.

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Le meeting doit avoir lieu dès 15h sur la place de la mairie de Saint-Denis. Les écrivains Annie Ernaux (prix Nobel de littérature 2022) et Eric Vuillard (prix Goncourt 2017) prendront la parole pour soutenir Jean-Luc Mélenchon en début de rassemblement, puis vers 16h, le candidat.

Politiqueprésidentielle 2027Jean-Luc MélenchonSaint-DenisLa France insoumise

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