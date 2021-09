Mort de Jean-Paul Belmondo : l'hommage d'Emmanuel Macron

Impossible de ne pas lui rendre hommage. Quelques minutes après l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo, Emmanuel Macron a écrit un petit message sur les réseaux sociaux en l'honneur de l'acteur décédé ce lundi 6 septembre.

«Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous», peut-on lire sur le compte Twitter du président français.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021

Pour accompagner ce message, le président a choisi une photographie de l'acteur lors de ses jeunes années. Le cliché, en noir et blanc, le montre avec un léger sourire sur les lèvres.

Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés par le passé. En effet, en 2019, Emmanuel Macron avait décoré «Bébel» lors d'une cérémonie à l'Elysée. L'occasion de lui remettre l'insigne de grand officier de la Légion d'honneur. Ce n'était pas la première visite de l'acteur au palais présidentiel, puisque François Hollande lui avait remis les insignes de grand officier de l'ordre national du mérite.