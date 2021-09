Paris 2024 : la cérémonie d'ouverture pourrait se tenir «en plein centre-ville le long de la Seine»

Au lendemain de la clôture des jeux paralympiques, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) de Paris 2024, a évoqué son projet pour les prochains JO. Il promet notamment «une cérémonie d'ouverture en plein centre-ville».

«On veut transformer cette belle ville de Paris en un écrin de sport assez majestueux», a ainsi expliqué Tony Estanguet ce lundi 6 septembre sur RMC Sport, ajoutant qu'il pensait «même à une cérémonie d’ouverture en plein centre-ville». Une cérémonie grandiose qui permettrait, selon lui, de passer «de quelques dizaines de milliers de personnes en billetterie à plusieurs centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, le long de la Seine».

Une décision en décembre

Un «projet d'une envergure sans précédent», se réjouit le triple champion olympique de canoë, qui assure «y travailler depuis un an déjà». Et si pour l'instant, rien n'est sûr, «la décision devrait être prise en décembre», poursuit-il, ajoutant qu'il fallait avant tout «réussir à coordonner l’ensemble des autorités et les différents services de l’Etat, de la Région et de la Ville».

Mais le plus gros est déjà imaginé selon Tony Estanguet, qui promet que «tous les élus» ainsi que «les grands décideurs» sont «convaincus». «Maintenant, il faut qu’on regarde précisément tous les moyens que cela va générer», admet celui qui tient les cordons de la bourse, alors que les Jeux olympiques et paralympiques doivent être principalement financés «par des fonds privés».

Interrogé sur le prix des places pour cette cérémonie d'envergure, le président du Cojop n'a pas été en mesure de répondre mais assure qu'il y aura des «places payantes» ainsi que des «places gratuites». Mais «on est une association 1901, on n'est pas là pour faire des bénéfices», a-t-il spécifié, annonçant que la billetterie serait ouverte «à l'été 2023».

En attendant, il porte surtout l'objectif «d’ouvrir ces jeux», avec «l'envie d’aller vers les gens». Et de détailler : «on va sortir le sport des stades, en mettant des épreuves au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides et au Grand Palais». «Ce sera le plus grand événement jamais organisé dans ce pays», s'est-il enfin félicité.