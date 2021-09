Covid-19 : bientôt un vaccin nasal ?

Et si les piqûres n’étaient bientôt plus nécessaires pour se protéger du Covid-19 ? Des chercheurs de l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et de l’Université de Tours ont déposé un brevet pour un candidat vaccin par voie nasale.

L’intérêt d’une telle technologie : pouvoir empêcher le virus d’entrer dans l’organisme par le nez. «Contrairement aux vaccins intramusculaires, seuls les vaccins à administration par voie nasale seraient capables d'éviter la présence de virus dans le nez, stade initial de l'infection. Ils induisent en effet une immunité au niveau des muqueuses nasales, porte d'entrée et lieu de multiplication du virus», ont expliqué les scientifiques dans un communiqué.

«Les expériences ont montré que le vaccin arrête très précocement la transmission. Je travaille sur des animaux qui sont infectés : deux jours après, je constate que la charge virale dans les poumons est explosive. Si je regarde la même chose sur les animaux qui ont été vaccinés et infectés, je ne retrouve aucune trace du virus dans les poumons», a précisé à l'AFP la chercheuse Isabelle Dimier-Poisson.

Ce vaccin, à base de protéines virales, a déjà eu des résultats encourageants contre les formes graves de la maladie sur les souris, avec «100% de survie» chez les souris vaccinées puis infectées par le coronavirus, contre «100% de mortalité» chez les rongeurs non vaccinés.

Candidat pour des rappels

Pulvérisé dans le nez grâce à une seringue sans aiguille, ce vaccin nasal pourrait être utilisé comme dose de rappel. Interrogé par France Bleu, Philippe Mauguin, directeur de l’Inrae, a indiqué que des essais cliniques sur l’homme devraient débuter au deuxième semestre de 2022, pour une commercialisation courant 2023. «On aura probablement pour notre pays une grande majorité de la population vaccinée. Et on ne peut pas exclure des rappels s'il y a toujours des formes de variants qui continuent. Le projet de vaccin sur lequel on travaille pourrait être un candidat pour des rappels», a-t-il expliqué à la radio locale.

Le produit développé par l'Inrae se conserve aussi facilement, plusieurs mois à température ambiante, et jusqu'à plusieurs années dans un frigo à 4 degrés.