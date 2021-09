Un concert de Booba annulé pour «risques de sécurité nationale»

Le rappeur Booba devait se produire ce samedi soir au Bridge, un club huppé du huitième arrondissement de la capitale. L'organisateur a décidé d'annuler la soirée.

«Cette décision est celle de l’organisateur et non la nôtre», a indiqué Booba via le compte Instagram «lapiraterieofficial» qu'il utilise depuis que son compte personnel a été banni par le réseau social.

Le rappeur a partagé à ses fans le message de l'organisateur du showcase qui explique que, «face à des risques de sécurité nationale et dans le contexte de la triste commémoration du 11 septembre, les services de police et les gestionnaires de la salle nous ont imposé de reporter l’événement, à juste titre».

L'organisateur ajoute ne pas vouloir «faire encourir quelque risque que ce soit» aux «équipes participantes».

Le showcase annulé à cause de menaces du rappeur Sadek ?

«11 septembre, Sadek. Zemmour. Britney Spears ou le grand Schtroumpf» : sur Instragram, Booba liste avec humour les potentiels responsables de l'annulation du concert.

Le message fait mention de Sadek, un rappeur avec qui Booba est en «clash» depuis quelques semaines. Ce même rappeur avait posté hier sur son compte Instagram une capture d'écran d'un site de réservation permettant d'acheter une place pour le showcase de Booba avec en-dessous ce message menaçant : «excuses-toi s***** où tu chantera plus nulle part».