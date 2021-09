Isère : un mort dans le crash d'un hélicoptère de la Sécurité civile

Un hélicoptère de la Sécurité civile s'est crashé en pleine opération, près de Villard-de-Lans (Isère). Cinq personnes se trouvaient bord.

Selon Gérald Darmanin, le mécanicien de l'équipe est décédé dans l'accident. Le ministre de l'Intérieur a adressé «toutes ses condoléances à la famille et aux collègues» de la victime. Il a annoncé qu'il se rendrait sur place demain matin.

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux collègues du mécanicien de la sécurité civile décédé dans l’accident d’un hélicoptère se rendant en intervention avec à son bord 5 personnes. Tout mon soutien à la grande famille de la sécurité civile et du secours en montagne — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 12, 2021

«Alors qu’il se rendait en opération de secours sur le secteur de Villard-de-Lans, un hélicoptère de la sécurité civile s’est abîmé au sol, avec à son bord cinq membres de l’équipe (équipage et secouristes). Les opérations de secours sont actuellement en cours avec l’appui de moyens terrestres et aériens. Les causes de l’accident sont pour l’heure indéterminées», a fait savoir de son côté la préfecture, dans un communiqué.

Crash d'un d'hélico de la sécu civil à l'instant vers Villard de lans (Isère), on l'a entendu tourner puis se cracher. 2 boums viennent de retentir. De la fumée est visible. @airplusnews @hydra_66 @auvergnerhalpes @France3tv pic.twitter.com/pbYBn9WATv — Christophe Sylvain (@ChristopheSylv4) September 12, 2021

Plus d'informations à venir...