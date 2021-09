Voici les 6 bienfaits de la marche rapide

A mi-chemin entre la marche de promenade et la course, la marche rapide, qui s’effectue en moyenne à une allure allant de 6 à 9 km/h, présente de multiples bienfaits pour le corps. Voici les 6 bonnes raisons de mettre un pied devant l’autre à un rythme plus soutenu.

Bonne pour le cœur et les artères

Tout d’abord, cette activité physique accessible à tous, ou presque, favorise la circulation sanguine. En effet, à chaque pas, le mouvement du pied et des jambes propulse le sang vers le haut, à travers tout le corps. Elle diminue ainsi les risques de développer des maladies cardio-vasculaires et contribue à réduire la pression artérielle.

Selon la Fédération française de cardiologie, 30 minutes de marche par jour réduit en moyenne de près de 20% le risque d'infarctus.

Aide à lutter contre la cellulite

En améliorant la circulation sanguine, la marche rapide permet également de limiter l’apparition des varices (veines dilatées visibles sous la peau, localisées souvent au niveau des jambes et des cuisses), mais aussi de la cellulite. Dans certains cas, la formation des capitons, les amas graisseux dans les tissus, est en effet liée à une rétention d'eau due à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique.

Améliore le transit

La marche active est également recommandée aux personnes souffrant de troubles du transit et digestifs. C'est en effet un excellent moyen de lutter contre les ballonnements, les brûlures d’estomac, ou encore la constipation. Et pour cause, elle permet de détendre les muscles des intestins, améliorant ainsi la digestion et l'évacuation des selles.

Réduit le stress

Sans compter qu’elle réduit considérablement le stress, souvent facteur de symptômes digestifs variés. Quand on marche régulièrement à vive allure (au moins 4 fois par semaine et pendant minimum 30 minutes), le cerveau sécrète plus d’hormones du bien-être, comme la sérotonine et la dopamine, et moins de cortisol, l’hormone du stress.

favorise la perte de poids

D'autre part, la marche rapide permet d’affiner sa silhouette, à condition toutefois de ne pas compenser cette dépense énergétique avec du grignotage. Comme toute activité physique, elle doit être complétée par une alimentation saine et équilibrée. En marchant à une vitesse comprise entre 6 km/h et 8km/h pendant 1 heure, on brûle entre 300 à 500 calories.

A noter que ce sport est particulièrement recommandé en cas de surpoids, car contrairement à la course à pied, il n’y a pas de gros impacts répétés avec le sol, susceptibles de causer des douleurs articulaires.

Renforce tout le corps

Enfin, elle tonifie tout le corps. Quand on marche à un rythme soutenu, on fait travailler les muscles des bras, des cuisses, ischio-jambiers et quadriceps, ainsi que ceux des épaules, du dos, et des fesses. On contracte le grand, le moyen et le petit fessier. Ces trois groupes musculaires permettent les mouvements de la cuisse et agissent ensemble dans la stabilisation du bassin.