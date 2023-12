Quelle est la durée idéale de digestion d'un repas ?

On pense souvent que la digestion se résume à l’étape durant laquelle les aliments sont transformés dans l’estomac, et qu’elle dure ainsi entre trois ou quatre heures. Mais le processus est bien plus long.

Les aliments que nous ingérons font un voyage de plusieurs heures dans l’appareil digestif avant d’être éliminés par les selles.

De la mastication à l’élimination par les selles, le cycle digestif dure environ 24 heures. Cette durée peut varier en fonction de la quantité absorbée et de la nature des aliments. Plus un repas est gras et riche en protéines, plus sa digestion sera longue.

Dans le détail, après avoir passé quelques secondes dans l’œsophage, les aliments arrivent dans l’estomac où ils sont à nouveau broyés via les contractions des muscles qui forment la paroi de cet organe thoraco-abdominal, et ce, durant près de 4 heures.

En même temps, les cellules qui tapissent la paroi interne de l’estomac vont secréter des sucs gastriques, un liquide très acide qui va provoquer une dégradation chimique du bol alimentaire.

Une fois les aliments transformés en une sorte de bouillie, appelée le chyme, vient une nouvelle étape. Cette masse crémeuse va progressivement passer dans l’intestin grêle, un tube de 7 à 8 mètres de long chez l’adulte et de 3 centimètres de diamètre.

Les aliments, ou du moins ce qu’il en reste, y resteront entre 6 et 7 heures. C’est dans ce cylindre que les minéraux, les vitamines, les lipides, les protéines ou encore les glucides, des nutriments essentiels à l’organisme, vont être absorbés.

Ensuite, les particules qui n’ont pas été assimilées vont passer dans le colon, ou gros intestin, un tube d’environ 1,5 mètre de long chez l’adulte. Cette étape dure environ 6 heures.

Enfin, les résidus alimentaires vont être transportés dans le rectum. Ils y stagneront pendant au moins 6 heures avant d’être évacués par l’anus. A l'issue de cette ultime étape, près de 24 heures se sont donc écoulées.