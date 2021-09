Auxerre : le patron d'un hypermarché ferme son magasin en plein après-midi et emmène ses employés faire la fête

Ce 14 septembre, le dirigeant d'un hypermarché Leclerc d'Auxerre a décidé de prendre en main le bien-être de ses salariés. Pour les faire souffler, il a décidé de fermer le magasin plus tôt pour amuser les employés.

Au lieu de travailler, ceux-ci ont donc été conviés à un loto géant suivi d'un apéritif dinatoire. Jérôme Chaufournais, le patron du lieu, avait expliqué son initiative sur les réseaux sociaux. «Marie (son épouse, ndlr) et moi nous étions promis, dès qu'une fenêtre de tir sanitaire allait le permettre, et au-delà des primes Macron versées, au-delà des primes de participation et d'intéressement qui viennent récompenser le résultat de tout ce travail, de nous retrouver TOUS ENSEMBLE, pour souffler un bon coup, et profiter un peu», a-t-il écrit.

Pour les lots, chaque secteur du magasin avait ramené un cadeau. D'après France Bleu, qui révèle l'information, les salariés pouvaient gagner une télévision, une côte de boeuf ou encore un panier garni. Mais le lot principal était bien plus important : un voyage tout compris en Grèce pour deux personnes, ainsi qu'une semaine de congés payés offerte pour en profiter.

Interrogés par le média local, de nombreux employés se sont dit ravis. «Il y a beaucoup de solidarité dans tous les sites, mais on ne se voit pas et il y a beaucoup de pression, ça nous fait du bien parce qu'on ne pense pas au magasin, on est juste des collègues», s'enthousiasme une responsable des ressources humaines.

Comme l'a rappelé Jérôme Chaufournais dans son message, les hypermarchés ne se sont pas arrêtés pendant la crise, et ont largement été mis à contribution. Il se remémore notamment comment, en mars 2020, «sans masque et quasiment sans aucune protection», il fallait «remplir jour après jour les rayons dévalisés par la panique» causée par le premier confinement. Nul doute que les salariés ont apprécié le geste et qu'un bon nombre de Français apprécieraient connaître une telle attention de leur hiérarchie.