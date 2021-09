Primaire écologiste : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau s'affronteront au second tour

Le premier tour de la primaire écologiste s'est terminé ce dimanche. Résultat : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sont en tête des votes.

Avec respectivement avec 27,7% et 25,1% des suffrages, ils se retrouveront donc au second tour, qui aura lieu du 25 au 28 septembre, et le gagnant représentera les écologistes à la présidentielle d'avril 2022.

Delphine Batho arrive en troisième place (22,41%), Eric Piolle en quatrième position (22,38%) et Jean-Marc Governatori ferme la marche (2,35%). Au total, plus de 122.000 personnes s'étaient inscrites pour pouvoir voter lors de ce premier tour.

Ancien dirigeant de Greenpeace, Yannick Jadot veut «mettre l'écologie au coeur du pouvoir». Il évoque «un plan de relance à 50 milliards d'euros par an» dédié «à la reconstruction verte de l'économie» et «à la réparation de la société». «Chaque euro d'argent public devra être conditionné à l'impératif climatique, à la justice sociale et à l'égalité femme-homme», ajoute l'eurodéputé EELV, qui avait déjà remporté la primaire des Verts lors de la précédente présidentielle. A l'époque, il s'était toutefois rangé derrière Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, pour tenter de faire gagner la gauche.

Vice-présidente de l'université de Lille et ancienne numéro 2 d'EELV, Sandrine Rousseau défend de son côté une «radicalité environnementale» et prône la reprise «sans filtre» des propositions de la Convention citoyenne sur le climat.